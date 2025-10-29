Brico-poney Halloween rue de Bitche Meisenthal

Brico-poney Halloween rue de Bitche Meisenthal mercredi 29 octobre 2025.

Brico-poney Halloween

rue de Bitche Au bonheur équestre Meisenthal Moselle

Tarif : – – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2025-10-29 14:00:00

fin : 2025-10-29 17:00:00

Date(s) :

2025-10-29

Au bonheur équestre vous présente son Brico-Poney spécial Halloween !

Ouvert à tout public, venez profiter d’une après-midi de folie avec au programme une promenade à poney, du bricolage ou une séance de maquillage. Suivi d’un goûter pour prolonger le plaisir !

Activités à partir de 4 ans.

Réservation obligatoire avant le 25 octobre au 06 87 33 26 10.

Nous vous attendons nombreux et vous accueillerons chaleureusement !Tout public

25 .

rue de Bitche Au bonheur équestre Meisenthal 57960 Moselle Grand Est +33 6 87 33 26 10

English :

Au bonheur équestre presents its special Halloween Brico-Poney!

Open to all, come and enjoy a fun-filled afternoon of pony-trekking, arts and crafts and face-painting. Followed by a snack to prolong the fun!

Activities for ages 4 and up.

Reservations required by October 25 on 06 87 33 26 10.

We look forward to seeing many of you there!

German :

Au bonheur équestre präsentiert Ihnen sein Brico-Poney speziell für Halloween!

Für alle Altersgruppen offen, genießen Sie einen verrückten Nachmittag mit Ponyreiten, Basteln oder einer Schminkstunde auf dem Programm. Anschließend gibt es einen kleinen Imbiss, um das Vergnügen zu verlängern!

Aktivitäten für Kinder ab 4 Jahren.

Reservierung vor dem 25. Oktober unter 06 87 33 26 10 erforderlich.

Wir erwarten Sie zahlreich und heißen Sie herzlich willkommen!

Italiano :

Au bonheur équestre presenta il suo speciale Halloween Brico-Poney!

Aperto a tutti, venite a godervi un pomeriggio folle di pony-trekking, arti e mestieri e face-painting. Seguirà una merenda per prolungare il divertimento!

Attività per bambini dai 4 anni in su.

Prenotazione obbligatoria entro il 25 ottobre al numero 06 87 33 26 10.

Vi aspettiamo numerosi!

Espanol :

¡Au bonheur équestre presenta su especial de Halloween Brico-Poney!

Abierto a todos, ven a disfrutar de una tarde loca de paseos en poni, manualidades y pintura de caras. ¡Seguido de una merienda para prolongar la diversión!

Actividades para niños a partir de 4 años.

Imprescindible reservar antes del 25 de octubre en el 06 87 33 26 10.

Esperamos veros a muchos de vosotros

L’événement Brico-poney Halloween Meisenthal a été mis à jour le 2025-10-14 par OT DU PAYS DE BITCHE