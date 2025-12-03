Brico poney spécial Saint Nicolas Rue de Bitche Meisenthal

Brico poney spécial Saint Nicolas

Brico Poney Spécial Saint Nicolas !

Rejoignez-nous pour une après-midi de fête avec nos amis poneys !

• Bricolage créez vos propres décorations de Saint Nicolas et autres surprises pour les enfants !

• Maquillage laissez les artistes vous transformer en petits lutins ou en gentils chevaliers !

• Promenade à poney découvrez la joie de monter à cheval avec nos poneys gentils et patients !

Et pour couronner le tout, Saint Nicolas en personne viendra distribuer des mannele à tous les enfants !

Réservation ? Obligatoire avant le lundi 1er décembre 2025. Tarif applicable à partir de 4 ans.

Nous vous attendons nombreux pour une après-midi de créativité, de plaisir et de joie !Tout public

Rue de Bitche Au bonheur équestre Meisenthal 57960 Moselle Grand Est +33 6 87 33 26 10

English :

Brico Poney Special St. Nicholas!

Join us for a festive afternoon with our pony friends!

? DIY: create your own St Nicholas decorations and other surprises for the kids!

? Make-up: let the artists transform you into little elves or gentle knights!

? Pony rides: discover the joy of riding with our gentle, patient ponies!

And to top it all off, Saint Nicholas himself will be on hand to hand out mannele to all the children!

How to book? Before Monday, December 1, 2025. Prices apply to children aged 4 and over.

We look forward to seeing you for an afternoon of creativity, fun and joy!

German :

Brico Poney Spezial Nikolaus!

Begleiten Sie uns zu einem festlichen Nachmittag mit unseren Ponyfreunden!

? Basteln: Gestalten Sie Ihre eigenen Nikolausdekorationen und andere Überraschungen für die Kinder!

? Schminken: Lassen Sie sich von den Künstlern in kleine Kobolde oder nette Ritter verwandeln!

? Ponyreiten: Entdecke die Freude am Reiten mit unseren freundlichen und geduldigen Ponys!

Und als Krönung des Ganzen kommt der Heilige Nikolaus höchstpersönlich, um an alle Kinder Mannele zu verteilen!

Wie kann man reservieren? Muss vor Montag, dem 1. Dezember 2025, erfolgen. Preis gilt ab 4 Jahren.

Wir erwarten Sie zahlreich zu einem Nachmittag voller Kreativität, Spaß und Freude!

Italiano :

Brico Poney Speciale San Nicola!

Unitevi a noi per un pomeriggio di festa con i nostri amici pony!

? Fai da te: crea le tue decorazioni per San Nicola e altre sorprese per i bambini!

? Make-up: lasciate che gli artisti vi trasformino in piccoli elfi o cavalieri gentili!

? Passeggiate sui pony: scoprite la gioia di cavalcare con i nostri dolci e pazienti pony!

E per finire, San Nicola in persona sarà a disposizione per distribuire manichini a tutti i bambini!

Come prenotare? Deve essere effettuata entro lunedì 1 dicembre 2025. I prezzi si applicano ai bambini a partire dai 4 anni.

Vi aspettiamo per un pomeriggio di creatività, divertimento e allegria!

Espanol :

Brico Poney ¡Especial San Nicolás!

¡Únete a nosotros para pasar una tarde festiva con nuestros amigos ponis!

? DIY: ¡crea tus propios adornos de San Nicolás y otras sorpresas para los niños!

? Maquillaje: deja que los artistas te transformen en duendecillo o caballero

? Paseos en poni: ¡descubre el placer de montar con nuestros mansos y pacientes ponis!

Y, por si fuera poco, ¡el mismísimo San Nicolás estará presente para repartir maniquíes a todos los niños!

¿Cómo reservar? Debe realizarse antes del lunes 1 de diciembre de 2025. Los precios se aplican a los niños a partir de 4 años.

Te esperamos para una tarde de creatividad, diversión y alegría

