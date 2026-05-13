Brico’Comptines dans la cuisine Prinquiau
Brico’Comptines dans la cuisine Prinquiau jeudi 11 juin 2026.
Prinquiau
Brico’Comptines dans la cuisine
16 Rue de l’Église Prinquiau Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 10:30:00
fin : 2026-06-11
Date(s) :
2026-06-11
Assise dans la cuisine de papi, pleine de souvenirs, Alice retrouve Radio Coco. Une drôle de radio qui lui parle. Ensemble, elles vont tenter des recettes. Une aventure commence aux 4 coins de la cuisine, un monde s’anime… Miam !
Trois temps à partager un spectacle d’objets inspiré d’albums jeunesse, un bricolage et des comptines.
À partir de 18 mois, sur réservation. .
16 Rue de l’Église Prinquiau 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 01 76 72 bibliotheque.prinquiau@estuaire-sillon.fr
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English :
L’événement Brico’Comptines dans la cuisine Prinquiau a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay
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