Prinquiau

Brico’Comptines dans la cuisine

16 Rue de l’Église Prinquiau Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 10:30:00

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-11

Assise dans la cuisine de papi, pleine de souvenirs, Alice retrouve Radio Coco. Une drôle de radio qui lui parle. Ensemble, elles vont tenter des recettes. Une aventure commence aux 4 coins de la cuisine, un monde s’anime… Miam !

Trois temps à partager un spectacle d’objets inspiré d’albums jeunesse, un bricolage et des comptines.

À partir de 18 mois, sur réservation. .

16 Rue de l’Église Prinquiau 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 01 76 72 bibliotheque.prinquiau@estuaire-sillon.fr

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English :

L’événement Brico’Comptines dans la cuisine Prinquiau a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay