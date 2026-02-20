Bricolage carte sensorielle de la St Patrick Place de la Baille Luxeuil-les-Bains
Bricolage carte sensorielle de la St Patrick
Place de la Baille Bibliothèque municipale Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Gratuit
Début : 2026-03-21 09:00:00
fin : 2026-03-21 11:30:00
Date(s) :
2026-03-21
Une carte qui se regarde, se touche, se sent et s’écoute. .
Place de la Baille Bibliothèque municipale Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 14 96 bibliotheque@luxeuil-les-bains.fr
English : Bricolage carte sensorielle de la St Patrick
