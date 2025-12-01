Bricolage de Noël Bonhomme en céréales et sapin en brownie Office de Tourisme Luxeuil-les-Bains
Bricolage de Noël Bonhomme en céréales et sapin en brownie
Office de Tourisme 30 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-12-24 15:00:00
fin : 2025-12-24 16:00:00
2025-12-24
Inscription Office de Tourisme.
À 15h à l’Office de Tourisme. .
Office de Tourisme 30 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr
