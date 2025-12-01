Bricolage de Noël Carte de Noël aux encres végétales et sceau de cire Office de Tourisme Luxeuil-les-Bains

Bricolage de Noël Carte de Noël aux encres végétales et sceau de cire

Office de Tourisme 30 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 15:00:00

fin : 2025-12-22 16:00:00

Date(s) :

2025-12-22

Inscription Office de Tourisme.

À 15h à l’Office de Tourisme. .

Office de Tourisme 30 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr

English : Bricolage de Noël Carte de Noël aux encres végétales et sceau de cire

German : Bricolage de Noël Carte de Noël aux encres végétales et sceau de cire

Italiano :

Espanol :

L’événement Bricolage de Noël Carte de Noël aux encres végétales et sceau de cire Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2025-11-13 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD