Bricolage de Noël Martizay

Bricolage de Noël

Début : Mercredi 2025-12-03 14:30:00

fin : 2025-12-03 16:30:00

2025-12-03

Petit bricolage pour amuser les enfants à partir de 5 ans.Familles

La médiathèque organise un bricolage de Noël décoration de maison en carton, pour les enfants à partir de 5 ans. Goûter offert. .

4bis Rue de la Poste Martizay 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 87 86

English :

A fun little craft for children aged 5 and over.

German :

Kleine Bastelarbeit, die Kindern ab 5 Jahren Spaß macht.

Italiano :

Un divertente lavoretto per bambini dai 5 anni in su.

Espanol :

Una pequeña y divertida manualidad para niños a partir de 5 años.

