Bricolage de Noël Martizay
Bricolage de Noël Martizay mercredi 3 décembre 2025.
Bricolage de Noël
4bis Rue de la Poste Martizay Indre
Gratuit
Début : Mercredi 2025-12-03 14:30:00
fin : 2025-12-03 16:30:00
Date(s) :
2025-12-03
Petit bricolage pour amuser les enfants à partir de 5 ans.Familles
La médiathèque organise un bricolage de Noël décoration de maison en carton, pour les enfants à partir de 5 ans. Goûter offert. .
4bis Rue de la Poste Martizay 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 87 86
English :
A fun little craft for children aged 5 and over.
German :
Kleine Bastelarbeit, die Kindern ab 5 Jahren Spaß macht.
Italiano :
Un divertente lavoretto per bambini dai 5 anni in su.
Espanol :
Una pequeña y divertida manualidad para niños a partir de 5 años.
