Bricolage de Noël Martizay jeudi 3 décembre 2026.

4 bis rue de la Poste Martizay Indre

Début : Mercredi 2026-12-03 14:30:00
fin : 2026-12-03 16:30:00

2026-12-03

Bricolage de Noël
Décorations de maisons en carton à partir de 5 ans. Atelier animé par Nadine Coquelin. Goûter offert.   .

4 bis rue de la Poste Martizay 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 87 86  mediatheque@martizay.fr

English :

Christmas crafts

German :

Weihnachtsbasteln

Italiano :

Artigianato natalizio

Espanol :

Manualidades navideñas

