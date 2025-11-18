Bricolage de Noël Martizay
Bricolage de Noël Martizay jeudi 3 décembre 2026.
Bricolage de Noël
4 bis rue de la Poste Martizay Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-12-03 14:30:00
fin : 2026-12-03 16:30:00
Date(s) :
2026-12-03
Bricolage de Noël
Décorations de maisons en carton à partir de 5 ans. Atelier animé par Nadine Coquelin. Goûter offert. .
4 bis rue de la Poste Martizay 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 87 86 mediatheque@martizay.fr
English :
Christmas crafts
German :
Weihnachtsbasteln
Italiano :
Artigianato natalizio
Espanol :
Manualidades navideñas
L’événement Bricolage de Noël Martizay a été mis à jour le 2025-11-18 par Destination Brenne