Bricolage de Pâques à la Médiathèque, Médiathéque de Rambervillers, Rambervillers
Bricolage de Pâques à la Médiathèque, Médiathéque de Rambervillers, Rambervillers mercredi 25 mars 2026.
Bricolage de Pâques à la Médiathèque Mercredi 25 mars, 09h00 Médiathéque de Rambervillers Vosges
Jeune Public
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-25T09:00:00+01:00 – 2026-03-25T13:00:00+01:00
Fin : 2026-03-25T09:00:00+01:00 – 2026-03-25T13:00:00+01:00
Pendant ces vacances de Pâques, la médiathéque propose un atelier créatif Bricolage de Pâques destiné à la jeunesse le mecredi 25 Mars, le matin
Médiathéque de Rambervillers Place Emile Drouël, 887000 Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@rambervillers.fr »}]
Atelier Bricolage de Pâques Atelier Créatif
Médiathèque de Rambervillers