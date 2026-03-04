Bricolage de Pâques à la Médiathèque, Médiathéque de Rambervillers, Rambervillers

Bricolage de Pâques à la Médiathèque Mercredi 25 mars, 09h00 Médiathéque de Rambervillers Vosges

Jeune Public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-25T09:00:00+01:00 – 2026-03-25T13:00:00+01:00

Fin : 2026-03-25T09:00:00+01:00 – 2026-03-25T13:00:00+01:00

Pendant ces vacances de Pâques, la médiathéque propose un atelier créatif Bricolage de Pâques destiné à la jeunesse le mecredi 25 Mars, le matin

Médiathéque de Rambervillers Place Emile Drouël, 887000 Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@rambervillers.fr »}]

Atelier Bricolage de Pâques Atelier Créatif

Médiathèque de Rambervillers