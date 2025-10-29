Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Bricolage d’Halloween Médiathèque Maurice Teinturier Genouillac

Bricolage d'Halloween

Bricolage d’Halloween Médiathèque Maurice Teinturier Genouillac mercredi 29 octobre 2025.

Bricolage d’Halloween

Médiathèque Maurice Teinturier 1 place de l’église Genouillac Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-29
fin : 2025-10-29

Date(s) :
2025-10-29

Atelier Bricolage d’Halloween pour les enfants
mercredi 29 octobre

–> Médiathèque Maurice Teinturier   .

Médiathèque Maurice Teinturier 1 place de l’église Genouillac 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 80 35 21  mediatheque@genouillac-23.fr

English : Bricolage d’Halloween

German : Bricolage d’Halloween

Italiano :

Espanol : Bricolage d’Halloween

L’événement Bricolage d’Halloween Genouillac a été mis à jour le 2025-10-17 par Portes de la Creuse en Marche