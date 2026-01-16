Bricolage en famille : masque de carnaval Centre des Marais Vern-sur-Seiche Lundi 16 février, 14h30 Ille-et-Vilaine

1.70 € par enfant

Partagez un moment de partage avec votre enfant et d’autres familles autour de la création de masque de carnaval

Bricolage en famille : masque de carnaval

### Le pôle Famille du Centre social vous invite à partager un moment créatif et convivial avec votre enfant.

Venez réaliser en famille un masque de carnaval. Parent et enfant(s) décoreront ensemble leur masque pour créer un modèle unique. Au programme : découpage, collage et bonne humeur !

Vous partagerez cet atelier avec d’autres familles.

Cultivons le partage !

De 3 à 10 ans – 1,70 € par enfant

Renseignements au Centre des Marais.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-16T14:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-16T16:30:00.000+01:00

http://www.centredesmarais.asso.fr 02 99 62 83 27 accueil@centredesmarais.asso.fr

Centre des Marais 47, rue de chateaubriant 35770 vern-sur-seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine

accueil@centredesmarais.asso.fr 0299628327



