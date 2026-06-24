Bricolage en famille Tréflaouénan
Bricolage en famille Tréflaouénan mercredi 22 juillet 2026.
Tréflaouénan
Bricolage en famille
Salle Valy Gaer Tréflaouénan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:00:00
fin : 2026-07-22 12:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Venez créer à quatre mains (ou plus) votre carnet de vacances.
Les parents, tontons, tatas, grands-parents… sont les bienvenus avec l’enfant/les enfants de leur choix.
2€ par personne, à partir de 3 ans et sur inscription, avant le 20 juillet. .
Salle Valy Gaer Tréflaouénan 29440 Finistère Bretagne +33 7 62 78 56 27
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Bricolage en famille Tréflaouénan a été mis à jour le 2026-06-24 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX