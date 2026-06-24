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Bricolage en famille Tréflaouénan

Bricolage en famille Tréflaouénan mercredi 22 juillet 2026.

Adresse
Salle Valy Gaer
Ville
29440 Tréflaouénan
Département
Finistère
Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Tréflaouénan

Bricolage en famille

Salle Valy Gaer Tréflaouénan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:00:00
fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :
2026-07-22

Venez créer à quatre mains (ou plus) votre carnet de vacances.

Les parents, tontons, tatas, grands-parents… sont les bienvenus avec l’enfant/les enfants de leur choix.

2€ par personne, à partir de 3 ans et sur inscription, avant le 20 juillet.   .

Salle Valy Gaer Tréflaouénan 29440 Finistère Bretagne +33 7 62 78 56 27 

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English :

L’événement Bricolage en famille Tréflaouénan a été mis à jour le 2026-06-24 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX