Tréflaouénan

Bricolage en famille

Salle Valy Gaer Tréflaouénan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:00:00

fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Venez créer à quatre mains (ou plus) votre carnet de vacances.

Les parents, tontons, tatas, grands-parents… sont les bienvenus avec l’enfant/les enfants de leur choix.

2€ par personne, à partir de 3 ans et sur inscription, avant le 20 juillet. .

Salle Valy Gaer Tréflaouénan 29440 Finistère Bretagne +33 7 62 78 56 27

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English :

L’événement Bricolage en famille Tréflaouénan a été mis à jour le 2026-06-24 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX