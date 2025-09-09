Ceyras

BRICOLAGE SURPRISE

Rue de la Cambalade Ceyras Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Le principe est simple vous ne savez pas à l’avance ce que vous allez fabriquer …. mais une chose est sûre, vous repartirez avec une création unique et pleine d’imagination.

Participez à un atelier surprise !

Le principe est simple vous ne savez pas à l’avance ce que vous allez fabriquer …. mais une chose est sûre, vous repartirez avec une création unique et pleine d’imagination.

Dès 6 ans

Gratuit, sur inscription .

Rue de la Cambalade Ceyras 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 09 61

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English :

The principle is simple: you don’t know in advance what you’re going to make …. but one thing’s for sure: you’ll go home with a unique, imaginative creation.

L’événement BRICOLAGE SURPRISE Ceyras a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OT DU CLERMONTAIS