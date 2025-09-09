BRICOLAGE SURPRISE Ceyras
BRICOLAGE SURPRISE Ceyras mercredi 3 juin 2026.
Ceyras
BRICOLAGE SURPRISE
Rue de la Cambalade Ceyras Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03
fin : 2026-06-03
Date(s) :
2026-06-03
Le principe est simple vous ne savez pas à l’avance ce que vous allez fabriquer …. mais une chose est sûre, vous repartirez avec une création unique et pleine d’imagination.
Participez à un atelier surprise !
Le principe est simple vous ne savez pas à l’avance ce que vous allez fabriquer …. mais une chose est sûre, vous repartirez avec une création unique et pleine d’imagination.
Dès 6 ans
Gratuit, sur inscription .
Rue de la Cambalade Ceyras 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 09 61
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English :
The principle is simple: you don’t know in advance what you’re going to make …. but one thing’s for sure: you’ll go home with a unique, imaginative creation.
L’événement BRICOLAGE SURPRISE Ceyras a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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