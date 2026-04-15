Bricole ton jeu Atelier des transitions Rennes Mercredi 15 avril, 15h00 Ille-et-Vilaine

Bricole ton jeu La ludo et l’atelier des transitions se retrouvent dehors ! Toute la famille est invitée à tester les grands jeux en bois de la Ludo et à construire son propre jeu.

Bricole ton jeu

La ludo et l’atelier des transitions se retrouvent dehors pour animer ensemble un temps de jeux pour petits et grands.

Toute la famille est invitée à tester les grands jeux en bois de la Ludo et à construire son propre jeu.

Date : 15/04

Lieu : 2 square de Guyenne

Heure : 15h – 18h

Public : Famille

Libre d’accès

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-15T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-15T18:00:00.000+02:00

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Atelier des transitions 2 square de Guyenne, Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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