Bricol’histoires Rue du Cèdre Riaillé

Bricol’histoires

Rue du Cèdre Bibliothèque Riaillé Loire-Atlantique

Début : 2026-03-11 09:30:00

fin : 2026-03-11 11:00:00

Date(s) :

2026-03-11

Viens écouter des histoires et ensuite fabrique un objet en lien avec le thème du jour.

Bricol’histoires sur le thème Barbe, moustache et cie !

Enfants de 3 à 10 ans accompagnés.

Gratuit.

Sur inscription en ligne ou par téléphone. .

Rue du Cèdre Bibliothèque Riaillé 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 47 15 25 17

English :

Come and listen to stories and then make an object related to the day’s theme.

