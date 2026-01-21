Bricol’histoires Rue du Cèdre Riaillé
Bricol’histoires Rue du Cèdre Riaillé mercredi 11 mars 2026.
Bricol’histoires
Rue du Cèdre Bibliothèque Riaillé Loire-Atlantique
Tarif :
Date et horaire :
Début : 2026-03-11 09:30:00
fin : 2026-03-11 11:00:00
Date(s) :
2026-03-11
Viens écouter des histoires et ensuite fabrique un objet en lien avec le thème du jour.
Bricol’histoires sur le thème Barbe, moustache et cie !
Enfants de 3 à 10 ans accompagnés.
Gratuit.
Sur inscription en ligne ou par téléphone. .
Rue du Cèdre Bibliothèque Riaillé 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 47 15 25 17
English :
Come and listen to stories and then make an object related to the day’s theme.
