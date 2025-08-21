Bricol’histoires Bibliothèque de Teillé Teillé

Bricol’histoires

Bibliothèque de Teillé 105 Rue du Clos Olivier Teillé Loire-Atlantique

Début : 2026-01-21 09:30:00

fin : 2026-01-21 11:00:00

2026-01-21

Une histoire sur le thème de la banquise suivie d’un bricolage. (3 à 7 ans)

English :

A story on the theme of ice floes, followed by a craft (ages 3 to 7)

German :

Eine Geschichte zum Thema Eisscholle mit anschließender Bastelarbeit (3 bis 7 Jahre)

Italiano :

Una storia sulle banchise seguita da un’attività artigianale (da 3 a 7 anni)

Espanol :

Una historia sobre témpanos de hielo seguida de una manualidad (de 3 a 7 años)

