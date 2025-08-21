Bricol’histoires Bibliothèque de Teillé Teillé
Bricol’histoires
Bibliothèque de Teillé 105 Rue du Clos Olivier Teillé Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-21 09:30:00
fin : 2026-01-21 11:00:00
Date(s) :
2026-01-21
Une histoire sur le thème de la banquise suivie d’un bricolage. (3 à 7 ans)
Bibliothèque de Teillé 105 Rue du Clos Olivier Teillé 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 55 11 51 35
English :
A story on the theme of ice floes, followed by a craft (ages 3 to 7)
German :
Eine Geschichte zum Thema Eisscholle mit anschließender Bastelarbeit (3 bis 7 Jahre)
Italiano :
Una storia sulle banchise seguita da un’attività artigianale (da 3 a 7 anni)
Espanol :
Una historia sobre témpanos de hielo seguida de una manualidad (de 3 a 7 años)
L’événement Bricol’histoires Teillé a été mis à jour le 2025-08-21 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis