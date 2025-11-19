Bricol’histoires Rue des Blés Noirs Trans-sur-Erdre

Rue des Blés Noirs Bibliothèque de Trans-Sur-Erdre Trans-sur-Erdre Loire-Atlantique

Début : 2025-11-19 09:30:00

fin : 2025-11-19 11:00:00

2025-11-19

Une histoire sur le thème des dragons suivie d’un bricolage. (3 à 7 ans)

Rue des Blés Noirs Bibliothèque de Trans-Sur-Erdre Trans-sur-Erdre 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 21 84 77

English :

A dragon-themed story followed by a craft (ages 3 to 7)

German :

Eine Geschichte zum Thema Drachen mit anschließender Bastelarbeit (3 bis 7 Jahre)

Italiano :

Una storia sui draghi seguita da un’attività artigianale (da 3 a 7 anni)

Espanol :

Un cuento sobre dragones seguido de una manualidad (de 3 a 7 años)

