Bricol’histoires Rue des Blés Noirs Trans-sur-Erdre
Bricol’histoires Rue des Blés Noirs Trans-sur-Erdre mercredi 19 novembre 2025.
Bricol’histoires
Rue des Blés Noirs Bibliothèque de Trans-Sur-Erdre Trans-sur-Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-19 09:30:00
fin : 2025-11-19 11:00:00
Date(s) :
2025-11-19
Une histoire sur le thème des dragons suivie d’un bricolage. (3 à 7 ans)
.
Rue des Blés Noirs Bibliothèque de Trans-Sur-Erdre Trans-sur-Erdre 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 21 84 77
English :
A dragon-themed story followed by a craft (ages 3 to 7)
German :
Eine Geschichte zum Thema Drachen mit anschließender Bastelarbeit (3 bis 7 Jahre)
Italiano :
Una storia sui draghi seguita da un’attività artigianale (da 3 a 7 anni)
Espanol :
Un cuento sobre dragones seguido de una manualidad (de 3 a 7 años)
L’événement Bricol’histoires Trans-sur-Erdre a été mis à jour le 2025-08-21 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis