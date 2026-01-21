Bricol’histoires Rue des Blés Noirs Trans-sur-Erdre

Bricol’histoires

Rue des Blés Noirs Bibliothèque de Trans-Sur-Erdre Trans-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 09:30:00

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Viens écouter des histoires et ensuite fabrique un objet en lien avec le thème du jour.

Bricol’histoires sur le thème des arbres !

Gratuit.

Sur inscription en ligne ou par téléphone. .

Rue des Blés Noirs Bibliothèque de Trans-Sur-Erdre Trans-sur-Erdre 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 47 15 25 17

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and listen to stories and then make an object related to the day’s theme.

L’événement Bricol’histoires Trans-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-01-21 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis