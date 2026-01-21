Bricol’histoires Rue des Blés Noirs Trans-sur-Erdre
Rue des Blés Noirs Bibliothèque de Trans-Sur-Erdre Trans-sur-Erdre Loire-Atlantique
Début : 2026-02-11 09:30:00
fin : 2026-02-11
2026-02-11
Viens écouter des histoires et ensuite fabrique un objet en lien avec le thème du jour.
Bricol’histoires sur le thème des arbres !
Gratuit.
Sur inscription en ligne ou par téléphone. .
Rue des Blés Noirs Bibliothèque de Trans-Sur-Erdre Trans-sur-Erdre 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 47 15 25 17
English :
Come and listen to stories and then make an object related to the day’s theme.
