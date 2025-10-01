Bricolire Médiathèque Jeanne Ancelet-Hustache Ligny-en-Barrois

Bricolire Médiathèque Jeanne Ancelet-Hustache Ligny-en-Barrois mercredi 1 octobre 2025.

Bricolire

Médiathèque Jeanne Ancelet-Hustache 7 Rue de l’Asile Ligny-en-Barrois Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2025-10-01 10:30:00

fin : 2025-10-01

Date(s) :

2025-10-01

Des lectures d’albums à destination des enfants dès 3 ans suivies d’un atelier bricolage, sur le thème de l’automne.

En partenariat avec Lire et faire lire Meuse.

Réservations recommandées. Gratuit.Enfants

0 .

Médiathèque Jeanne Ancelet-Hustache 7 Rue de l’Asile Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est +33 3 29 78 43 25 mediatheque.ligny@meusegrandsud.fr

English :

Book readings for children aged 3 and over, followed by an autumn-themed craft workshop.

In partnership with Lire et faire lire Meuse.

Reservations recommended. Free admission.

German :

Lesungen von Alben für Kinder ab 3 Jahren mit anschließendem Bastelworkshop zum Thema Herbst.

In Partnerschaft mit Lire et faire lire Meuse.

Reservierungen werden empfohlen. Kostenlos.

Italiano :

Letture di libri per bambini dai 3 anni in su, seguite da un laboratorio artigianale sul tema dell’autunno.

In collaborazione con Lire et faire lire Meuse.

Si consiglia la prenotazione. Ingresso libero.

Espanol :

Lecturas de libros para niños a partir de 3 años, seguidas de un taller de manualidades sobre el tema del otoño.

En colaboración con Lire et faire lire Meuse.

Se recomienda reservar. Entrada gratuita.

L’événement Bricolire Ligny-en-Barrois a été mis à jour le 2025-09-10 par OT SUD MEUSE