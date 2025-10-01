Bricolire Médiathèque Jeanne Ancelet-Hustache Ligny-en-Barrois
Bricolire Médiathèque Jeanne Ancelet-Hustache Ligny-en-Barrois mercredi 1 octobre 2025.
Bricolire
Médiathèque Jeanne Ancelet-Hustache 7 Rue de l’Asile Ligny-en-Barrois Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2025-10-01 10:30:00
fin : 2025-10-01
Date(s) :
2025-10-01
Des lectures d’albums à destination des enfants dès 3 ans suivies d’un atelier bricolage, sur le thème de l’automne.
En partenariat avec Lire et faire lire Meuse.
Réservations recommandées. Gratuit.Enfants
0 .
Médiathèque Jeanne Ancelet-Hustache 7 Rue de l’Asile Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est +33 3 29 78 43 25 mediatheque.ligny@meusegrandsud.fr
English :
Book readings for children aged 3 and over, followed by an autumn-themed craft workshop.
In partnership with Lire et faire lire Meuse.
Reservations recommended. Free admission.
German :
Lesungen von Alben für Kinder ab 3 Jahren mit anschließendem Bastelworkshop zum Thema Herbst.
In Partnerschaft mit Lire et faire lire Meuse.
Reservierungen werden empfohlen. Kostenlos.
Italiano :
Letture di libri per bambini dai 3 anni in su, seguite da un laboratorio artigianale sul tema dell’autunno.
In collaborazione con Lire et faire lire Meuse.
Si consiglia la prenotazione. Ingresso libero.
Espanol :
Lecturas de libros para niños a partir de 3 años, seguidas de un taller de manualidades sobre el tema del otoño.
En colaboración con Lire et faire lire Meuse.
Se recomienda reservar. Entrada gratuita.
L’événement Bricolire Ligny-en-Barrois a été mis à jour le 2025-09-10 par OT SUD MEUSE