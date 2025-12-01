Bricolire Médiathèque Jeanne Ancelet-Hustache Ligny-en-Barrois
Vive Noël !
Nous fêterons Noël avec de nombreuses surprises séances à 10h30 ou 14h30.
Des lectures d’albums à destination des enfants dès 3 ans suivies d’un atelier bricolage.
En partenariat avec Lire et faire lire Meuse.
Gratuit. Réservations recommandées.Enfants
Médiathèque Jeanne Ancelet-Hustache 7 Rue de l’Asile Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est +33 3 29 78 43 25 mediatheque.ligny@meusegrandsud.fr
English :
Long live Christmas!
We’ll be celebrating Christmas with lots of surprises: sessions at 10:30 am or 2:30 pm.
Book readings for children aged 3 and over, followed by a craft workshop.
In partnership with Lire et faire lire Meuse.
Free admission. Reservations recommended.
German :
Es lebe Weihnachten!
Wir feiern Weihnachten mit vielen Überraschungen: Sitzungen um 10:30 oder 14:30 Uhr.
Lesungen von Alben für Kinder ab 3 Jahren mit anschließendem Bastelworkshop.
In Partnerschaft mit Lire et faire lire Meuse.
Kostenlos. Reservierungen werden empfohlen.
Italiano :
Viva il Natale!
Festeggeremo il Natale con tante sorprese: sessioni alle 10.30 o alle 14.30.
Letture di libri per bambini dai 3 anni in su, seguite da un laboratorio artigianale.
In collaborazione con Lire et faire lire Meuse.
Ingresso libero. Si consiglia la prenotazione.
Espanol :
¡Viva la Navidad!
Celebraremos la Navidad con muchas sorpresas: sesiones a las 10.30 o a las 14.30 h.
Lecturas de libros para niños a partir de 3 años, seguidas de un taller de manualidades.
En colaboración con Lire et faire lire Meuse.
Entrada gratuita. Se recomienda reservar.
