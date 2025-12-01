Bricolire Médiathèque Jeanne Ancelet-Hustache Ligny-en-Barrois

Bricolire

Médiathèque Jeanne Ancelet-Hustache 7 Rue de l’Asile Ligny-en-Barrois Meuse

Début : Mercredi Mercredi 2025-12-10 14:30:00

fin : 2025-12-10

2025-12-10

Vive Noël !

Nous fêterons Noël avec de nombreuses surprises séances à 10h30 ou 14h30.

Des lectures d’albums à destination des enfants dès 3 ans suivies d’un atelier bricolage.

En partenariat avec Lire et faire lire Meuse.

Gratuit. Réservations recommandées.Enfants

Médiathèque Jeanne Ancelet-Hustache 7 Rue de l’Asile Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est +33 3 29 78 43 25 mediatheque.ligny@meusegrandsud.fr

English :

Long live Christmas!

We’ll be celebrating Christmas with lots of surprises: sessions at 10:30 am or 2:30 pm.

Book readings for children aged 3 and over, followed by a craft workshop.

In partnership with Lire et faire lire Meuse.

Free admission. Reservations recommended.

German :

Es lebe Weihnachten!

Wir feiern Weihnachten mit vielen Überraschungen: Sitzungen um 10:30 oder 14:30 Uhr.

Lesungen von Alben für Kinder ab 3 Jahren mit anschließendem Bastelworkshop.

In Partnerschaft mit Lire et faire lire Meuse.

Kostenlos. Reservierungen werden empfohlen.

Italiano :

Viva il Natale!

Festeggeremo il Natale con tante sorprese: sessioni alle 10.30 o alle 14.30.

Letture di libri per bambini dai 3 anni in su, seguite da un laboratorio artigianale.

In collaborazione con Lire et faire lire Meuse.

Ingresso libero. Si consiglia la prenotazione.

Espanol :

¡Viva la Navidad!

Celebraremos la Navidad con muchas sorpresas: sesiones a las 10.30 o a las 14.30 h.

Lecturas de libros para niños a partir de 3 años, seguidas de un taller de manualidades.

En colaboración con Lire et faire lire Meuse.

Entrada gratuita. Se recomienda reservar.

