Bricolire Médiathèque Jeanne Ancelet-Hustache Ligny-en-Barrois

Bricolire

Médiathèque Jeanne Ancelet-Hustache 7 Rue de l’Asile Ligny-en-Barrois Meuse

Début : Mercredi Mercredi 2026-03-04 10:30:00

fin : 2026-03-04

2026-03-04

Des histoires à Bricolire pour partir au pays des contes !

Des lectures d’albums à destination des enfants dès 3 ans suivies d’un atelier bricolage.

En partenariat avec Lire et faire lire Meuse.

Gratuit. Réservations recommandées.Enfants

Médiathèque Jeanne Ancelet-Hustache 7 Rue de l’Asile Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est +33 3 29 78 43 25 mediatheque.ligny@meusegrandsud.fr

English :

Stories at Bricolire take you on a journey to fairytale land!

Book readings for children aged 3 and over, followed by a craft workshop.

In partnership with Lire et faire lire Meuse.

Free admission. Reservations recommended.

L’événement Bricolire Ligny-en-Barrois a été mis à jour le 2026-02-06 par OT SUD MEUSE