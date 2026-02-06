Bricolire Médiathèque Jeanne Ancelet-Hustache Ligny-en-Barrois
Bricolire
Médiathèque Jeanne Ancelet-Hustache 7 Rue de l’Asile Ligny-en-Barrois Meuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Mercredi Mercredi 2026-03-04 10:30:00
fin : 2026-03-04
2026-03-04
Des histoires à Bricolire pour partir au pays des contes !
Des lectures d’albums à destination des enfants dès 3 ans suivies d’un atelier bricolage.
En partenariat avec Lire et faire lire Meuse.
Gratuit. Réservations recommandées.Enfants
Médiathèque Jeanne Ancelet-Hustache 7 Rue de l’Asile Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est +33 3 29 78 43 25 mediatheque.ligny@meusegrandsud.fr
English :
Stories at Bricolire take you on a journey to fairytale land!
Book readings for children aged 3 and over, followed by a craft workshop.
In partnership with Lire et faire lire Meuse.
Free admission. Reservations recommended.
