Bricollectif Maison de la Vie Rurale Sèvremont

Bricollectif Maison de la Vie Rurale Sèvremont samedi 6 décembre 2025.

Bricollectif

Maison de la Vie Rurale La Bernardière La Flocellière Sèvremont Vendée

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

2025-12-06

Bricollectif apprendre à réparer au lieu de jeter !!

Annulé en raison du championnat de France de cyclisme

Plutôt que de jeter un appareil ou objet défectueux, pourquoi ne pas tenter de lui donner une seconde vie, avec l’aide de spécialistes de la réparation ?

C’est ce que propose le Bricollectif, une initiative locale animée par des bénévoles qui ont envie de s’impliquer pour partager leurs connaissances.

Le principe est simple vous apprenez à réparer vos objets du quotidien en suivant les bons conseils d’experts avec du matériel à disposition… dans un cadre convivial ! .

Maison de la Vie Rurale La Bernardière La Flocellière Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 77 14 contact@cpie-sevre-bocage.com

English :

Bricollectif: learn to repair instead of throwing away!

German :

Bricollectif: Lernen zu reparieren statt wegzuwerfen!!!

Italiano :

Bricollectif: imparare a riparare invece di buttare via le cose!

Espanol :

Bricollectif: ¡aprender a reparar en lugar de tirar!

L’événement Bricollectif Sèvremont a été mis à jour le 2025-09-20 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges