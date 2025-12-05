Bricolo, ciné-concert pour les tout-petits Théâtre Jean Lurçat Aubusson

Bricolo, ciné-concert pour les tout-petits

Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson Creuse

2025-12-05

Cie Oh ! Oui… Joachim Latarjet

CINÉ-CONCERT

Fascinés par l’univers des cartoons et du cinéma muet américain, Joachim Latarjet et Alexandra Fleischer rendent hommage à Charley Bowers, génie du cinéma burlesque des années 20 et pionnier du cinéma d’animation.

À l’écran, le réel côtoie le fabuleux avec une liberté sans borne. Sur scène, le musicien Joachim Latarjet (trombone, guitare, ukulélé, tuba) et la comédienne et chanteuse Alexandra Fleischer répondent en miroir aux facéties du héros Bricolo est un inventeur fou qui n’a pas peur de tenter l’impossible pour rendre le monde plus beau, ou plus drôle. S’il ne peut pas faire pousser des chats sur les arbres, ni faire naître les voitures dans des œufs, alors il tente d’inventer la chaussure préréglée pour apprendre à danser le charleston. De quoi ravir toutes les générations !

À partir de 3 ans.

+ d’infos sur snaubusson.com .

Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 83 09 09 resa@snaubusson.com

