Bricolo dino ! Bibliothèque Site de Meslin Lamballe-Armor mercredi 22 octobre 2025.

Bricolo dino !

Bibliothèque Site de Meslin 4 Place du Jumelage Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-22 14:30:00

Modelage, papier et carton Viens fabriquer un dinosaure rigolo !

De 5 à 10 ans. .

Bibliothèque Site de Meslin 4 Place du Jumelage Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 30 30 57

