Bricolo dino ! Bibliothèque Site de Meslin Lamballe-Armor

Bricolo dino !
Bibliothèque Site de Meslin 4 Place du Jumelage Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-22 14:30:00
fin : 2025-10-22
2025-10-22
Modelage, papier et carton Viens fabriquer un dinosaure rigolo !
De 5 à 10 ans. .
Bibliothèque Site de Meslin 4 Place du Jumelage Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 30 30 57
