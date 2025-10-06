Bricologie – LE LIBERTE – L’ETAGE Rennes

Bricologie Début : 2026-04-12 à 15:00. Tarif : – euros.

L’ÉTAGE ET LES TOMBÉES DE LA NUIT PRÉSENTENT : BRICOLOGIEMusicien bricoleur, invite et invente des instruments traditionnels en matériaux inhabituels dans son spectacle.Nicolas Bras crée autour de ses instruments DIY, un folklore imaginaire et ouvre une fenêtre ludiquement pointue sur l’organologie et l’acoustique en donnant vie à des tuyaux en plastique et autres objets de récupération habilement détournés.Un spectacle hybride entre conférence, performance et concert, pour un musicien accompagné de ses 48 instruments DIY inédits

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE LIBERTE – L’ETAGE ESPLANADE CHARLES DE GAULLE 35000 Rennes 35