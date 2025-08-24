Bricologie L’Étage / Le Liberté Rennes

Bricologie L’Étage / Le Liberté Rennes dimanche 12 avril 2026.

Bricologie L’Étage / Le Liberté Rennes Dimanche 12 avril 2026, 15h00, 17h00 De 4.50 à 9 €

Un spectacle hybride entre conférence, performance et concert, pour un musicien accompagné de ses 48 instruments DIY inédits.

**Musicien bricoleur, invite et invente des instruments traditionnels en matériaux inhabituels dans son spectacle.**

Nicolas Bras crée autour de ses instruments DIY, un folklore imaginaire et ouvre une fenêtre ludiquement pointue sur l’organologie et l’acoustique en donnant vie à des tuyaux en plastique et autres objets de récupération habilement détournés.

Un spectacle hybride entre conférence, performance et concert, pour un musicien accompagné de ses 48 instruments DIY inédits.

_Dans le cadre de Dimanche à Rennes et des Petits Dimanches à L’Étage_

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-12T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-12T18:00:00.000+02:00

1

https://leliberte.fr/spectacles/bricologie/ https://billetterie.gosselico.fr/liberte/bricologie/

L’Étage / Le Liberté 1, esplanade Charles de Gaulle Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine