Bricologie Médiathèque Du Muy Le Muy

Bricologie Samedi 4 octobre, 15h00 Médiathèque Du Muy Var

Début : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Fin : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Nicolas Bras invite et invente des instruments traditionnels en matériaux inhabituels et créé autour d’eux un folklore imaginaire.

Ce musicien bricoleur vous ouvre une fenêtre ludiquement pointue sur l’organologie et l’acoustique en donnant vie à des tuyaux en plastique et autres objets de récupération habilement détournés.

Médiathèque Du Muy 200 AVENUE STE ANNE 83490 Le Muy Le Muy 83490 Var Provence-Alpes-Côte d'Azur

Biblis en folie 2025

Musique de Nulle Part – Nicolas Bras