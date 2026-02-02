Bricolympiade

Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10

fin : 2026-02-10

Date(s) :

2026-02-10

Plongez dans l’esprit des Jeux avec la Bricolympiade, un atelier ludique et créatif à partager en famille ! Petits et grands sont invités à relever des défis manuels autour de l’univers olympique, en fabriquant leurs propres torches et anneaux colorés. Un moment convivial pour laisser parler l’imagination, développer la créativité et s’amuser ensemble, tout en découvrant les valeurs du sport coopération, dépassement de soi et fair-play. Adaptée dès le plus jeune âge, cette animation mêle bricolage, jeu et bonne humeur dans une ambiance chaleureuse et accessible à tous. Une expérience originale pour créer, échanger et repartir avec ses réalisations, le sourire aux lèvres et la flamme olympique bien allumée ! .

Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 70 25 91

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bricolympiade

L’événement Bricolympiade Aixe-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Val de Vienne