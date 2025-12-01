Brico’Noël Médiathèque L’Oiseau Lire Saint-Marcel-lès-Valence

Brico’Noël Médiathèque L’Oiseau Lire Saint-Marcel-lès-Valence mardi 16 décembre 2025.

Brico’Noël

Médiathèque L’Oiseau Lire 45 rue de l’Etrau Saint-Marcel-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-16 17:00:00

fin : 2025-12-16 17:00:00

Date(s) :

2025-12-16

Fabriquer ses décorations ou ses cartes de Noël à la médiathèque ? Rien de plus simple, avec des ciseaux, quelques pliages et un peu d’imagination… Un moment créatif pour préparer les fêtes !

Médiathèque L’Oiseau Lire 45 rue de l’Etrau Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 27 24 06 08 mediatheque@saint-marcel-les-valence.fr

English :

Can you make your own Christmas decorations or cards at the media library? Nothing could be simpler, with scissors, a few folds and a little imagination… A creative way to get ready for the festive season!

German :

Weihnachtsdekorationen oder -karten in der Mediathek herstellen? Nichts einfacher als das, mit einer Schere, ein paar Faltungen und ein wenig Fantasie… Ein kreativer Moment zur Vorbereitung auf die Feiertage!

Italiano :

Potete creare le vostre decorazioni natalizie o i vostri biglietti alla biblioteca multimediale? Tutto ciò che serve sono delle forbici, qualche piega e un po’ di fantasia… Un modo creativo per prepararsi alle feste!

Espanol :

¿Puedes hacer tus propios adornos o tarjetas de Navidad en la biblioteca multimedia? Sólo necesitas unas tijeras, unos cuantos pliegues y un poco de imaginación… Una forma creativa de prepararse para las fiestas

