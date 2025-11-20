BRICOPAGES DE NOËL Médiathèque LAMONZIE-SAINT-MARTIN Lamonzie-Saint-Martin
BRICOPAGES DE NOËL Médiathèque LAMONZIE-SAINT-MARTIN Lamonzie-Saint-Martin mercredi 10 décembre 2025.
BRICOPAGES DE NOËL
Médiathèque LAMONZIE-SAINT-MARTIN 16 Avenue de Bergerac Lamonzie-Saint-Martin Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10
fin : 2025-12-10
Date(s) :
2025-12-10
Le bricopages spécial Noël est un rendez-vous régulier artistique, manuel, culturel destiné aux enfants de 7/ 10 ans et animé par Marie-Noëlle. .
Médiathèque LAMONZIE-SAINT-MARTIN 16 Avenue de Bergerac Lamonzie-Saint-Martin 24680 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 20 04 mediatheque.lamonzie@la-cab.fr
English : BRICOPAGES DE NOËL
German : BRICOPAGES DE NOËL
Italiano :
Espanol : BRICOPAGES DE NOËL
L’événement BRICOPAGES DE NOËL Lamonzie-Saint-Martin a été mis à jour le 2025-11-18 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides