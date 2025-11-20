BRICOPAGES DE NOËL Médiathèque LAMONZIE-SAINT-MARTIN Lamonzie-Saint-Martin

mercredi 10 décembre 2025

Médiathèque LAMONZIE-SAINT-MARTIN 16 Avenue de Bergerac Lamonzie-Saint-Martin Dordogne

Le bricopages spécial Noël est un rendez-vous régulier artistique, manuel, culturel destiné aux enfants de 7/ 10 ans et animé par Marie-Noëlle.   .

Médiathèque LAMONZIE-SAINT-MARTIN 16 Avenue de Bergerac Lamonzie-Saint-Martin 24680 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 20 04  mediatheque.lamonzie@la-cab.fr

