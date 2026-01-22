Bricopliage et conte Médiathèque Lamonzie-Saint-Martin Lamonzie-Saint-Martin
Médiathèque Lamonzie-Saint-Martin 16 avenue de Bergerac Lamonzie-Saint-Martin Dordogne
Début : 2026-02-12
fin : 2026-02-12
2026-02-12
Le bricopliage et conte est une activité spéciale hiver est un rendez-vous artistique, manuel et culturel destiné aux enfants de 7 à 10 ans.
Animé par Marie-Noëlle, cet atelier invite les enfants à partager un moment créatif et ludique autour du bricolage et des histoires hivernales.
Entrée gratuite sur inscription. .
