Bricopliage et conte Médiathèque Lamonzie-Saint-Martin Lamonzie-Saint-Martin

Bricopliage et conte

Médiathèque Lamonzie-Saint-Martin 16 avenue de Bergerac Lamonzie-Saint-Martin Dordogne

Le bricopliage et conte est une activité spéciale hiver est un rendez-vous artistique, manuel et culturel destiné aux enfants de 7 à 10 ans.

Animé par Marie-Noëlle, cet atelier invite les enfants à partager un moment créatif et ludique autour du bricolage et des histoires hivernales.

Entrée gratuite sur inscription. .

Médiathèque Lamonzie-Saint-Martin 16 avenue de Bergerac Lamonzie-Saint-Martin 24680 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 20 04 mediatheque.lamonzie@la-cab.fr

