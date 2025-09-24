Bricothèque abeilles Brumath

Bricothèque abeilles

9 rue Jacques Kablé Brumath Bas-Rhin

Début : Mercredi 2025-09-24 14:30:00

fin : 2025-09-24 15:30:00

2025-09-24

Découvre ces fantastiques petites bêtes en réalisant une ruche et d’adorables abeilles !

9 rue Jacques Kablé Brumath 67170 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 52 52 87 mediatheque.brumath@agglo-haguenau.fr

English :

Discover these fantastic little creatures by making a beehive and some adorable bees!

German :

Entdecke diese fantastischen kleinen Tiere, indem du einen Bienenstock und süße Bienen bastelst!

Italiano :

Scoprite queste fantastiche creature realizzando un alveare e delle adorabili api!

Espanol :

Descubre estas fantásticas criaturitas construyendo una colmena y unas adorables abejas

