Bricothèque abeilles Brumath
Bricothèque abeilles Brumath mercredi 24 septembre 2025.
Bricothèque abeilles
9 rue Jacques Kablé Brumath Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Mercredi 2025-09-24 14:30:00
fin : 2025-09-24 15:30:00
Date(s) :
2025-09-24
Découvre ces fantastiques petites bêtes en réalisant une ruche et d’adorables abeilles !
9 rue Jacques Kablé Brumath 67170 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 52 52 87 mediatheque.brumath@agglo-haguenau.fr
English :
Discover these fantastic little creatures by making a beehive and some adorable bees!
German :
Entdecke diese fantastischen kleinen Tiere, indem du einen Bienenstock und süße Bienen bastelst!
Italiano :
Scoprite queste fantastiche creature realizzando un alveare e delle adorabili api!
Espanol :
Descubre estas fantásticas criaturitas construyendo una colmena y unas adorables abejas
L’événement Bricothèque abeilles Brumath a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau