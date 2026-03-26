Brides fait sa comédie 2026

Cinéma Le Doron Brides-les-Bains Savoie

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-20

Du 20 au 22 mai, “Brides fait sa comédie” sera de retour avec une nouvelle sélection d’humoristes au cinéma Le Doron.



Venez découvrir le duo Giroud et Stotz ainsi que la pièce de théâtre Surprise Partie ! et le spectacle La Folie des Glandeurs .

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Cinéma Le Doron Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com

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English :

From May 20 to 22, “Brides fait sa comédie” will return with a new selection of comedians at the Le Doron cinema .

Come and discover the comedy duo Giroud and Stotz, as well as the plays Surprise: Partie! and La Folie des Glandeurs .

L’événement Brides fait sa comédie 2026 Brides-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains