Brides fait sa comédie 2026 LA PETITE GRAINE Dimanche 24 mai

Cinéma Le Doron Brides-les-Bains Savoie

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 18:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

La petite graine primée au FFA (coup de coeur du public brides) de Brides-Les-Bains avec Sébastien Chassagne, Louise Massin et Oussama Kheddam, le film sort le 1er avril 2026 en salle, il dure 1h42.

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Cinéma Le Doron Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com

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English :

La petite graine (Brides-Les-Bains audience favorite), starring Sébastien Chassagne, Louise Massin and Oussama Kheddam, is released on April 1, 2026 and lasts 1 hour 42 minutes.

L’événement Brides fait sa comédie 2026 LA PETITE GRAINE Dimanche 24 mai Brides-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains