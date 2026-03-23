Brides fait sa comédie 2026 LA POUPEE Mardi 19 mai Brides-les-Bains
Brides fait sa comédie 2026 LA POUPEE Mardi 19 mai Brides-les-Bains mardi 19 mai 2026.
Brides fait sa comédie 2026 LA POUPEE Mardi 19 mai
Cinéma Le Doron Brides-les-Bains Savoie
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 20:30:00
fin : 2026-05-19
Date(s) :
2026-05-19
La poupée avec Cécile de France, Vincent Macaigne et Zoé Marchal, le film sort le 22 avril 2026 en salle, il dure 1h20.
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Cinéma Le Doron Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com
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English :
La poupée, starring Cécile de France, Vincent Macaigne and Zoé Marchal, is released in cinemas on April 22, 2026 and runs 1h20.
L’événement Brides fait sa comédie 2026 LA POUPEE Mardi 19 mai Brides-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains
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