Bridge Club Dinard Tournois hebdomadaires Salle du COSEC Dinard

Bridge Club Dinard Tournois hebdomadaires

Salle du COSEC 29 rue Gouyon Matignon Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-23 14:00:00

fin : 2026-02-23 18:00:00

Date(s) :

2026-02-23

Le club de bridge de Dinard organise 2 tournois par semaine, tout au long de l’année y compris pendant les vacances scolaires et d’été.

Ces tournois ont lieu au 1e étage du COSEC les lundis et vendredis de 14h à 18h.

Pour nous contacter, 3 possibilités

– via notre site https://www.bridgeclubdinard.fr,

– par mail dinard.clubbridge@orange.fr

– par téléphone (répondeur) 02 99 46 20 45 .

Salle du COSEC 29 rue Gouyon Matignon Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 20 45

