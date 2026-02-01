Bridge Club Dinard Tournois hebdomadaires Salle du COSEC Dinard
Bridge Club Dinard Tournois hebdomadaires Salle du COSEC Dinard lundi 23 février 2026.
Bridge Club Dinard Tournois hebdomadaires
Salle du COSEC 29 rue Gouyon Matignon Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-23 14:00:00
fin : 2026-02-23 18:00:00
Date(s) :
2026-02-23
Le club de bridge de Dinard organise 2 tournois par semaine, tout au long de l’année y compris pendant les vacances scolaires et d’été.
Ces tournois ont lieu au 1e étage du COSEC les lundis et vendredis de 14h à 18h.
Pour nous contacter, 3 possibilités
– via notre site https://www.bridgeclubdinard.fr,
– par mail dinard.clubbridge@orange.fr
– par téléphone (répondeur) 02 99 46 20 45 .
Salle du COSEC 29 rue Gouyon Matignon Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 20 45
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Bridge Club Dinard Tournois hebdomadaires Dinard a été mis à jour le 2026-02-16 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme