Brids’Art du 22 au 25 août 2025 La Dova Brides-les-Bains

Brids’Art du 22 au 25 août 2025

La Dova 2 Rue du Chanoine Joly Brides-les-Bains Savoie

Début : Vendredi 2025-08-22

fin : 2025-08-25

2025-08-22

Brids’Art 1ère Convention de Tatouage et Festival Graphique

Brides-les-Bains accueille la toute première édition de Brids’Art un événement inédit mêlant tatouage, art graphique, musique et culture urbaine.

La Dova 2 Rue du Chanoine Joly Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64

English :

Brids?Art ? 1st Tattoo Convention and Graphic Festival

Brides-les-Bains hosts the very first edition of Brids?Art: a unique event combining tattooing, graphic art, music and urban culture.

German :

Brids?Art ? 1. Tattoo-Convention und Grafikfestival

In Brides-les-Bains findet die allererste Ausgabe von Brids?Art statt: ein neuartiges Event, das Tätowierungen, Grafiken, Musik und urbane Kultur miteinander verbindet.

Italiano :

Brids?Art? 1a Convention di tatuaggi e Festival della grafica

Brides-les-Bains ospita la prima edizione di Brids?Art: un evento unico che unisce tatuaggio, arte grafica, musica e cultura urbana.

Espanol :

Brids?Art 1ª Convención del Tatuaje y Festival Gráfico

Brides-les-Bains acoge la primera edición de Brids?Art: un evento único que combina tatuaje, arte gráfico, música y cultura urbana.

