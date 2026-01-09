Brieg Guerveno + Transe Ar Gwez Ubu Rennes Vendredi 23 janvier, 20h00 Ille-et-Vilaine

Tarifs : 5€° Sortir! / 10€ carte Curieuse / 12€ réduit* / 15€ plein*

* Majoration de 2€ sur place

° Tarif Sortir! disponible seulement aux bureaux des Trans, à l’Office du tourisme de Rennes ou sur tourisme-rennes.com

Brieg Guerveno + Transe Ar Gwez

Après un passé rock, le chanteur-guitariste breton **Brieg Guerveno** nous avait conquis en 2020 avec un album plus acoustique. Accompagné par Les Trans pendant plusieurs mois, il avait ensuite confirmé les espoirs placés en lui et son groupe lors de deux soirées exceptionnelles au TNB, en première partie d’**Andrea Laszlo de Simone**, lors des Trans Musicales 2021.

Quatre ans plus tard, avec son nouvel album pop Un Noz A Vo, celui qui réclame juste le droit de chanter dans sa langue bretonne sans être forcément associé aux musiques traditionnelles repousse encore les limites de l’émotion, avec intensité et sobriété. Sur des arrangements particulièrement soignés, un piano touchant, un synthétiseur enveloppant ou encore ce violoncelle vibrant déjà essentiel dans son projet précédent, la force de l’artiste se révèle plus que jamais dans sa voix : à la fois solide et délicate, capable de produire cette tension émotionnelle suspendue que l’on entend rarement, comme chez **Anohni (Anthony and The Johnsons)**, avec qui il partage un timbre magnifique et un art du vibrato dans les aigus tout aussi poignant. Mais ce qui fait, par-dessus tout, la singularité de Brieg Guerveno aujourd’hui, c’est sans doute sa capacité à faire sonner le breton avec autant de musicalité et de fluidité que la pop en anglais. Un message d’encouragement pour tou·tes les artistes du monde chantant dans leur langue maternelle, régionale et minoritaire.

Compositeur, DJ et co-organisateur du festival SÀĆHÔ, **Transe Ar Gwez** multiplie les occasions de découvrir et de partager dans ses mixes de nouvelles sonorités, brisant les codes des genres. Ses sets sont des progressions construites autour d’une passion pour les drones sans fin, l’arythmie dansante et les basses grasses qui réchauffent les entrailles. C’est cette Sainte Trinité qui a amené le Rennais à se passionner pour les musiques traditionnelles (d’abord bretonnes, mais aussi auvergnates, occitanes…). Ses mixes explorent ce qui rassemble les musiques populaires dites traditionnelles et les musiques électroniques, en faisant disparaître leurs frontières.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-23T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-23T23:59:00.000+01:00

https://my.weezevent.com/brieg-guerveno-transe-ar-gwez

Ubu 1 Rue Saint Hélier Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



