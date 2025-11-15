Brière en Jeu Festival international de jeu Salle de l’Orée du Bois Herbignac
Brière en Jeu Festival international de jeu Salle de l’Orée du Bois Herbignac samedi 15 novembre 2025.
Brière en Jeu Festival international de jeu
Salle de l’Orée du Bois 1 rue Niki de St Phalle Herbignac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 10:00:00
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
Brière en Jeux
Jeux de plateau, de figurines, jeux en bois, espace enfant etc…
Animations ludiques toute la journée !
Restauration sur place. .
Salle de l’Orée du Bois 1 rue Niki de St Phalle Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 75 33 45 67 sijauraisjoue@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Brière en Jeu Festival international de jeu Herbignac a été mis à jour le 2025-10-29 par ADT44