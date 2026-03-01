Brigade de lecture 2026 À coeur ouvert Médiathèque la Médiaporte Ruelle-sur-Touvre

Brigade de lecture 2026 À coeur ouvert

Médiathèque la Médiaporte 15 Rue de Puyguillen Ruelle-sur-Touvre Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31 18:30:00

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-31

La Médiathèque départementale et le service Développement culturel proposent un projet intitulé Brigade de lecture . À cette occasion, quatre comédiens présentent une lecture théâtralisée d’un texte, suivie d’un débat autour des enjeux de la pièce.

.

Médiathèque la Médiaporte 15 Rue de Puyguillen Ruelle-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 34 89 mediaporte@ville-ruellesurtouvre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Médiathèque départementale and the Cultural Development department are offering a project entitled Brigade de lecture . On this occasion, four actors present a staged reading of a text, followed by a debate on the issues raised by the play.

L’événement Brigade de lecture 2026 À coeur ouvert Ruelle-sur-Touvre a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême