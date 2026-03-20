Brigade de lecture Blanzac Coteaux-du-Blanzacais

Brigade de lecture

Blanzac 8 route de Montmoreau Coteaux-du-Blanzacais Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 18:30:00

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-04-02

La Médiathèque départementale et le service Développement culturel proposent un projet intitulé Brigade de lecture . À cette occasion, quatre comédiens et comédiennes présentent une lecture théâtralisée d’un texte au choix,

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Blanzac 8 route de Montmoreau Coteaux-du-Blanzacais 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 61 33 93 mediathequeblanzac@cdc4b.com

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English : Brigade de lecture

The Departmental Media Library and the Cultural Development Department are presenting a project titled “Reading Brigade.” As part of this event, four actors and actresses will perform a dramatized reading of a text of their choice,

L’événement Brigade de lecture Coteaux-du-Blanzacais a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme du Sud Charente