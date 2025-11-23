Brigade d’intervention plastique dans l’espace public Semur-en-Auxois
Brigade d’intervention plastique dans l’espace public Semur-en-Auxois dimanche 23 novembre 2025.
Brigade d’intervention plastique dans l’espace public
Semur-en-Auxois Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Début : 2025-11-23 14:00:00
fin : 2025-12-03 16:00:00
Date(s) :
2025-11-23 2025-11-26 2025-12-03 2025-12-10 2025-12-17
Dans le cadre de la Grande Correspondance dispositif Idylle.
Animé par Edith Basseville.
Venez participer à la réalisation d’une fresque collective sur les vitrines de bâtiments dans la ville de Semur !
Les textes issus des ateliers d’écritures précédents nous permettront de dessiner une envolée de messages, de mots doux ou poétiques sur les vitres. Nous utiliserons la peinture ou le collage pour réaliser ces compositions d’inspiration hivernale.
Pour adultes et enfants à partir de 7 ans
Prévoir une tenue adaptée aux températures extérieures
Sur inscription, places limitées. .
Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 05 96 contact@terres-auxois.fr
