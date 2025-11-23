Brigade d’intervention plastique dans l’espace public

Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 14:00:00

fin : 2025-12-03 16:00:00

Date(s) :

2025-11-23 2025-11-26 2025-12-03 2025-12-10 2025-12-17

Dans le cadre de la Grande Correspondance dispositif Idylle.

Animé par Edith Basseville.

Venez participer à la réalisation d’une fresque collective sur les vitrines de bâtiments dans la ville de Semur !

Les textes issus des ateliers d’écritures précédents nous permettront de dessiner une envolée de messages, de mots doux ou poétiques sur les vitres. Nous utiliserons la peinture ou le collage pour réaliser ces compositions d’inspiration hivernale.

Pour adultes et enfants à partir de 7 ans

Prévoir une tenue adaptée aux températures extérieures

Sur inscription, places limitées. .

Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 05 96 contact@terres-auxois.fr

English : Brigade d’intervention plastique dans l’espace public

German : Brigade d’intervention plastique dans l’espace public

Italiano :

Espanol :

L’événement Brigade d’intervention plastique dans l’espace public Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2025-11-14 par OT des Terres d’Auxois