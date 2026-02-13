Brigade d’intervention poétique à la bibliothèque Bordeaux-Lac, Bibliothèque Bordeaux-Lac, Bordeaux

Brigade d’intervention poétique à la bibliothèque Bordeaux-Lac Mercredi 25 février, 14h00 Bibliothèque Bordeaux-Lac Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-25T14:00:00+01:00 – 2026-02-25T18:00:00+01:00

Fin : 2026-02-25T14:00:00+01:00 – 2026-02-25T18:00:00+01:00

Attention ! La Brigade d’intervention poétique animée par le metteur en scène Wahid Chakib, de l’association Alifs (Association du lien interculturel familial et social), débarque à la bibliothèque Bordeaux-Lac, le mercredi 25 février à partir de 14h.

Laissez-vous emporter par le charme de l’improvisation et le mystère de cet impromptu poétique qui s’inscrit dans le cadre du Printemps des poètes, avec son thème national choisi pour cette 28ème édition :« La liberté. Force vive, déployée ».

Entrée libre à l’intérieur ou à l’extérieur de la bibliothèque…

Cette performance fera suite à l’atelier d’écriture « Eclats de liberté poétique » du 6 février et annoncera la rencontre du 28 février avec l’autrice, poétesse et réalisatrice Meryem-Bahia Arfaoui.

Bibliothèque Bordeaux-Lac Place Ginette Neveu, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Les Aubiers Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 97 95 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://www.alifs.fr/ »}, {« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/agenda/les-evenements/printemps-des-poetes »}, {« link »: « https://www.printempsdespoetes.com/ »}, {« link »: « https://openagenda.com/fr/bordeaux-bibliotheques/events/2969384 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Performance poétique animée par Wahid Chakib Printemps des poètes Improvisation

© Printemps des poètes