Brigade financière Comédie d’Aix Aix-en-Provence

Brigade financière Comédie d’Aix Aix-en-Provence samedi 4 octobre 2025.

Brigade financière

Samedi 4 octobre 2025 de 19h à 20h30.

Vendredi 10 octobre 2025 de 19h à 20h30.

Samedi 11 octobre 2025 de 19h à 20h30.

Jeudi 16 octobre 2025 de 20h30 à 22h.

Samedi 18 octobre 2025 de 19h à 20h30.

Vendredi 24 octobre 2025 de 19h à 20h30.

Vendredi 31 octobre 2025 de 19h à 20h30. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 16 – 16 – 18 EUR

Un très grand patron confronté à une commissaire de la brigade financière. L’affrontement ne fait que commencer !

Et c’est la garde à vue, la confrontation en huis clos de deux visions du monde qui s’opposent, entre cet homme de pouvoir et cette femme de droit s’engage une lutte, un duel d’intelligences entre privilèges et justice. Avec pour enjeu la liberté ou la détention d’un homme, plus enclin à diriger qu’à obéir…

Une passionnante mise en abime qui offre un miroir troublant et assez jubilatoire à l’actualité judiciaire et politique. .

English :

A very big boss confronts a commissioner from the financial brigade. The confrontation is just beginning!

German :

Ein sehr großer Chef wird mit einer Kommissarin der Finanzbrigade konfrontiert. Die Konfrontation hat gerade erst begonnen!

Italiano :

Un grande capo affronta un commissario della brigata finanziaria. Lo scontro è appena iniziato!

Espanol :

Un gran jefe se enfrenta a un comisario de la brigada financiera. ¡El enfrentamiento no ha hecho más que empezar!

