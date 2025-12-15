Brigade financière Le 16/19 Comédie Marseille Marseille 7e Arrondissement

Brigade financière

Dimanche 15 février 2026 de 17h à 18h15.

Dimanche 12 avril 2026 de 17h à 18h15. Le 16/19 Comédie Marseille 16 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 14 – 14 – 24 EUR

Début : 2026-02-15 17:00:00

fin : 2026-02-15 18:15:00

2026-02-15 2026-04-12

L’affrontement ne fait que commencer !

Un très grand patron confronté à une commissaire de la brigade financière.



Et c’est la garde à vue, la confrontation en huis clos de deux visions du monde qui s’opposent, entre cet homme de pouvoir et cette femme de droit s’engage une lutte, un duel d’intelligences entre privilèges et justice. Avec pour enjeu la liberté ou la détention d’un homme, plus enclin à diriger qu’à obéir…



Une passionnante mise en abime qui offre un miroir troublant et assez jubilatoire à l’actualité judiciaire et politique.







Artiste(s) Nathalie Dodivers, Mike Reveau Peiffer



Mise en scène Nathalie Hardouin

Ecrit par Hugues Leforestier .

Le 16/19 Comédie Marseille 16 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The confrontation is just beginning!

