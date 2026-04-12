Brigade financière Comédie de Marseille Marseille 7e Arrondissement

Marseille 7e Arrondissement

Brigade financière

Dimanche 12 avril 2026 à partir de 17h. Comédie de Marseille 16 Quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 17:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

La Comédie de Marseille accueille des spectacles de comédie & stand-up.

L’affrontement ne fait que commencer ! Un très grand patron confronté à une commissaire de la brigade financière.





Et c’est la garde à vue, la confrontation en huis clos de deux visions du monde qui s’opposent, entre cet homme de pouvoir et cette femme de droit s’engage une lutte, un duel d’intelligences entre privilèges et justice. Avec pour enjeu la liberté ou la détention d’un homme, plus enclin à diriger qu’à obéir…





Une passionnante mise en abime qui offre un miroir troublant et assez jubilatoire à l’actualité judiciaire et politique.





Ecrit par Hugues Leforestier

Mise en scène Nathalie Hardouin

Avec Nathalie Dodivers, Mike Reveau Peiffer. .

Comédie de Marseille 16 Quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

La Comédie de Marseille hosts comedy and stand-up shows.

L’événement Brigade financière Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-08 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille