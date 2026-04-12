Brigade financière Comédie de Marseille Marseille 7e Arrondissement
Brigade financière Comédie de Marseille Marseille 7e Arrondissement dimanche 12 avril 2026.
Marseille 7e Arrondissement
Brigade financière
Dimanche 12 avril 2026 à partir de 17h. Comédie de Marseille 16 Quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 17:00:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
La Comédie de Marseille accueille des spectacles de comédie & stand-up.
L’affrontement ne fait que commencer ! Un très grand patron confronté à une commissaire de la brigade financière.
Et c’est la garde à vue, la confrontation en huis clos de deux visions du monde qui s’opposent, entre cet homme de pouvoir et cette femme de droit s’engage une lutte, un duel d’intelligences entre privilèges et justice. Avec pour enjeu la liberté ou la détention d’un homme, plus enclin à diriger qu’à obéir…
Une passionnante mise en abime qui offre un miroir troublant et assez jubilatoire à l’actualité judiciaire et politique.
Ecrit par Hugues Leforestier
Mise en scène Nathalie Hardouin
Avec Nathalie Dodivers, Mike Reveau Peiffer. .
Comédie de Marseille 16 Quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
La Comédie de Marseille hosts comedy and stand-up shows.
L’événement Brigade financière Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-08 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
À voir aussi à Marseille 7e Arrondissement (Bouches-du-Rhône)
- Schumann Symphonique Orchestre Philharmonique de Marseille Palais du Pharo Marseille 7e Arrondissement 12 avril 2026
- Pour tous les dollars de Coyote Jack Comédie de Marseille Marseille 7e Arrondissement 15 avril 2026
- Ca sent l’sapin! Comédie de Marseille Marseille 7e Arrondissement 15 avril 2026
- Coupable d’être une femme Comédie de Marseille Marseille 7e Arrondissement 16 avril 2026
- Coupable d’être une femme Le 16/19 Comédie Marseille Marseille 7e Arrondissement 16 avril 2026