Brigade poétique Bibliothèque Longs-Champs Rennes Vendredi 6 mars, 14h30 Ille-et-Vilaine

entrée libre

La comédienne Séverine Valomet de la compagnie La bête curieuse se promène dans les espaces de la bibliothèque pour un moment suspendu avec un poème, deux poèmes…murmurés à l’oreille ou déclamés devant vous. La liberté, force vive déployée sera à l’honneur. Dans le cadre de l’évènement national Le printemps des poètes.

Début : 2026-03-06T14:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-06T18:30:00.000+01:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 36

Bibliothèque Longs-Champs 60, rue du Doyen Albert Bouzat 35000 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.longs-champs@ville-rennes.fr 02 23 62 26 36



