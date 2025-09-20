Brigade poétique livresque à La Cité du Volcan ! Cité du Volcan Tampon (Le)

Brigade poétique livresque à La Cité du Volcan ! Samedi 20 septembre, 11h00, 14h30 Cité du Volcan La Réunion

Gratuit. Jauge limitée (160)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T10:00:00

Fin : 2025-09-20T12:30:00 – 2025-09-20T13:30:00

Spectacle de la Compagnie La P’tite scène qui bouge, pour les 6/12 ans

Contes et légendes, lectures animées, contées, chantées

Au programme :

Moi, Kala – Coccinelle Edition

Les contes verts, Daniel Vaxelaire – Orphie

Un car qui ne manque pas d’air – Coccinelle édition

Contes de La Réunion , I. Hoareau – Cipango

La brigade d’intervention livresque est une brigade poétique qui s’attèle à défendre la place du livre dans nos vies et dans celle desenfants.

Cité du Volcan RN3 Bourg-Murat, La Plaine-des-Cafres, 97430 Le Tampon Tampon (Le) La Réunion La Réunion 0262590026 http://www.museesreunion.re/laciteduvolcan Rénovée par la Région Réunion de 2010 à 2014, la Cité du Volcan a ouvert ses portes au public le 5 août 2014. Ce pôle d’attraction touristique de premier plan est également un centre pédagogique et scientifique international.

La Cité du Volcan reçoit un public large et diversifié, y compris les tout-petits.

La p’tite scène qui bouge