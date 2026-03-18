Brik film Square Jean Jaurès La Coquille

Brik film

Square Jean Jaurès Espace culturel La Coquille Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Une séance de 3 heures pour créer un film en stop motion animer des personnes ou des véhicules pour comprendre la mise en mouvement des objets et laisser libre court à son imagination. !

Animé par l’Atelier des Briques .

Square Jean Jaurès Espace culturel La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 89 34

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English : Brik film

L’événement Brik film La Coquille a été mis à jour le 2026-03-14 par Isle-Auvézère