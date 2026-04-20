Brin d’aillet 2026 Salle des Fêtes Boutiers-Saint-Trojan

Boutiers-Saint-Trojan

Brin d’aillet 2026

Salle des Fêtes 1 rue des Ecoles Boutiers-Saint-Trojan Charente

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 09:00:00

fin : 2026-05-01 13:00:00

Date(s) :

2026-05-01

C’est la 50e édition du brin d’aillet du village de Boutiers Saint Trojan, autant dire une institution ! Cette année elle fait peau neuve et vous propose le Juste poids avec à la clé un panier garni à gagner.

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Salle des Fêtes 1 rue des Ecoles Boutiers-Saint-Trojan 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 43 01 57 07 cdesf.bst@gmail.com

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English :

It’s the 50th edition of the brin d’aillet in the village of Boutiers Saint Trojan, an institution in itself! This year it’s getting a makeover, with a new Juste poids (fair weight) and a prize basket to be won.

L’événement Brin d’aillet 2026 Boutiers-Saint-Trojan a été mis à jour le 2026-04-20 par Destination Cognac